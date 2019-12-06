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بالمستندات.. تسوية الخلافات بين "المحور" وتامر عبد المنعم بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أصدرت قناة "المحور" بيانًا رسميًا تكشف خلاله عن حل الخلافات بينها وبين الفنان تامر عبد المنعم، بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"،  الذي يعرض حاليًا على شاشة "الحياة"

وجاء نص البيان كتالي "إلحاقا بخطابنا السابق نحيط علم سيادتكم انه تم التوصل إلى تسويه جميع الخلافات بين قناة المحور والفنان تامر عبد المنعم الممثل القانوني لشركة" ماركيز هاوس"الخاصة بإنتاج مسلسل الضاهر، بطولة الفنان محمد فؤاد.

وأضاف البيان" وهو الأمر الذي يكون معه الطرفان حريصان على استمرار عرض المسلسل بما مصالح يحقق جميع الأطراف. 

أحداث مسلسل (الضاهر)
تدور أحداث مسلسل (الضاهر) حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداثاث العمل.


بالمستندات.. تسوية الخلافات بين "المحور" وتامر عبد المنعم بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"
بالمستندات.. تسوية الخلافات بين "المحور" وتامر عبد المنعم بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"
بالمستندات.. تسوية الخلافات بين "المحور" وتامر عبد المنعم بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"
بالمستندات.. تسوية الخلافات بين "المحور" وتامر عبد المنعم بشأن إنتاج مسلسل "الضاهر"
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الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل دراما الفجر الفني الضاهر

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