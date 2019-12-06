أحمد داوود: عمري ما هسيب ولاد رزق حتى لو هشتغل في مشهد واحد (فيديو)



فيلم "ولاد رزق"

فيلم ولاد رزق 2 تدور أحداثه حول بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

كشف الفنان أحمد داوود، عن كواليس فيلم "ولاد رزق 2" الذي شارك به كوكبة كبيرة من النجوم.وقال خلال لقائة في برنامج "عين" المذاع عبر فضائيه شاشة "الحياة"، أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالأجواء السعيدة والمرح، مؤكدً أنه من أقرب الأعمال التي شارك بها إلى قلبه.وأشار داوود، إلى أنه لو تم تقديم أجزاء جديدة من "أولاد رزق" سيشارك فيها، قائلا: "أنا عمري ماهسيب ولاد رزق، أبدًا حتى لو هشتغل في مشهد واحد.