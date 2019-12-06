آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك

في فجر اليوم الثاني من شهر ديسمبر، أعلن الدولي التونسي، حمدي النقاز فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، والرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يخرج مجلس إدارة الزمالك، ويعلن أن النقاز تقضى كامل أمواله، واتهم اللاعب بالهروب والنصب.





وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية أبرز اللاعبين الهاربين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال العشر سنوات الأخيرة.





الحضري

وفي عام 2008 بعد تتويج المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا، قرر عصام الحضري الهروب من الأهلي، والانتقال إلى نادي سيون السويسري، بسبب رفض النادي احتراف اللاعب، ليقرر الهروب من النادى رغم امتداد عقده مع الفريق.





ريكاردو

وفي عام 2009 هرب البرازيلي ريكاردو، من صفوف نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ولم يقدم أي مردود إيجابي مع الفريق، حيث كان يشتكي طوال الوقت من تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يغادر إلى بلاده بشكل مفاجئ، مستعينًا بالسفارة البرازيلية بالقاهرة.





حسين ياسر المحمدي

في موسم 2011 أعلن حسين ياسر المحمدي، عن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وينضم لنادي ليرس البلجيكي، وكان اللاعب انضم للزمالك بعدما استغناء عنه الأهلي، وقدم مستوى مميز مع القلعة البيضاء.





أحمد حسن كوكا

وفي عام 2011 هرب أحمد حسن كوكا، مهاجم الأهلي عندما كان مقيد في فريق الناشئين بالنادي مستغل عدم إبرام النادي عقد مع اللاعب بسبب صغر سنه، وانضم لصفوف "ريو أفي" البرتغالي وقتها.





سليمان كوليبالي

وفي منتصف مايو من عام 2017 فجر الإيفواري، سليمان كوليبالي الوسط الرياضي، بعدما هرب من الأهلي، وسافر إلى لندن، وذلك بعد انضمامه للأهلي بأربعة أشهر فقط قادمًا من كيلمارنوك الأسكتلندي، وتقدم الأهلي بشكوى للمحكمة الرياضية، وأدعى اللاعب أنه تعرض للاضطهاد من قبل مسئولي الأهلي ولكن المحكمة حكمت لصالح الأهلي بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار.





كهربا

وفي شهر يونيو الماضي، أعلن محمود عبد المنعم كهربا، مغادرة الزمالك مؤكدا أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء، رغم تأكيد مسئولى الزمالك، أن عقده ممتد مع الفريق، وقد انضم كهربا لصفوف افيس البرتغالي.