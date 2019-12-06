Advertisements
Advertisements
Advertisements

آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
Advertisements
حمدي النقاز
حمدي النقاز
كلينتون يسرى
Advertisements
في فجر اليوم الثاني من شهر ديسمبر، أعلن الدولي التونسي، حمدي النقاز فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، والرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يخرج مجلس إدارة الزمالك، ويعلن أن النقاز تقضى كامل أمواله، واتهم اللاعب بالهروب والنصب.

وترصد "الفجر"، خلال السطور التالية أبرز اللاعبين الهاربين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال العشر سنوات الأخيرة.

الحضري
وفي عام 2008 بعد تتويج المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا، قرر عصام الحضري الهروب من الأهلي، والانتقال إلى نادي سيون السويسري، بسبب رفض النادي احتراف اللاعب، ليقرر الهروب من النادى رغم امتداد عقده مع الفريق.

ريكاردو
وفي عام 2009 هرب البرازيلي ريكاردو، من صفوف نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ولم يقدم أي مردود إيجابي مع الفريق، حيث كان يشتكي طوال الوقت من تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يغادر إلى بلاده بشكل مفاجئ، مستعينًا بالسفارة البرازيلية بالقاهرة.

حسين ياسر المحمدي
في موسم 2011 أعلن حسين ياسر المحمدي، عن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وينضم لنادي ليرس البلجيكي، وكان اللاعب انضم للزمالك بعدما استغناء عنه الأهلي، وقدم مستوى مميز مع القلعة البيضاء.

أحمد حسن كوكا
وفي عام 2011 هرب أحمد حسن كوكا، مهاجم الأهلي عندما كان مقيد في فريق الناشئين بالنادي مستغل عدم إبرام النادي عقد مع اللاعب بسبب صغر سنه، وانضم لصفوف "ريو أفي" البرتغالي وقتها.

سليمان كوليبالي
وفي منتصف مايو من عام 2017 فجر الإيفواري، سليمان كوليبالي الوسط الرياضي، بعدما هرب من الأهلي، وسافر إلى لندن، وذلك بعد انضمامه للأهلي بأربعة أشهر فقط قادمًا من كيلمارنوك الأسكتلندي، وتقدم الأهلي بشكوى للمحكمة الرياضية، وأدعى اللاعب أنه تعرض للاضطهاد من قبل مسئولي الأهلي ولكن المحكمة حكمت لصالح الأهلي بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار.

كهربا
وفي شهر يونيو الماضي، أعلن محمود عبد المنعم كهربا، مغادرة الزمالك مؤكدا أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء، رغم تأكيد مسئولى الزمالك، أن عقده ممتد مع الفريق، وقد انضم كهربا لصفوف افيس البرتغالي.
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
آخرهم النقاز.. الفجر تنشر أبرز اللاعبين الهاربين من الأهلي والزمالك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاربين لاعبين لاعبي النقاز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

هل يقرب تصريح ميسي نجم ليفربول من ارتداء قميص برشلونة؟

منذ حوالي 3 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 11 ساعة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 17 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 20 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 9 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نانا بوكو يتنازل عن كل مستحقاته و22 مليون جنيه للرحيل عن الزمالك

مفاجأة... الزمالك تجاهل خطابات حمدي النقاز الرسمية

"محامي" حمدي النقاز يكشف عن حقيقة عودته للزمالك

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

فسخ عقد حمدي النقاز.. تعرف على القصة كاملة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:21 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

10:51 م

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status