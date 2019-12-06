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"الأرصاد" لـ المواطنين: "إلبسو الشتوي في هذا التوقيت" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بإرتداء الملابس الثقيلة في الساعات الأولى من الصباح وفترات ما بعد غروب الشمس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة متفاوتة بشكل كبير بفارق يصل إلى 10 درجات.

وأوضح "شاهين" خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، إن حالة الطقس تمتاز بالاستقرار في هذه الفترة، مؤكدا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى فى هذا الوقت من العام، نافيًا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تأخر الشتاء؟، مؤكدا أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن المعدلات المناخية فى مصر مستقرة منذ 50 عاما ماضية فى هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يعتبر فترة انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، ولذلك يمتاز بتفاوت في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى.

ولفت إلى أن فصل الخريف هذا العام اختلف فى عدة أشياء منها؛ أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن طقس اليوم دافئ خلال ساعات النهار، بارد في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.

وشدد على أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مما يؤدي لوجود فرص لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الشتوي الشتاء الأرصاد

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