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الأهلي ضد الهلال.. ماذا يفعل المارد الأحمر بعد خسارة الجولة الإفتتاحية في دور المجموعات الإفريقي؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:50 ص
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الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة صوب ستاد "السلام" لمتابعة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة الأهلي ضد الهلال مصيرية بالنسبة للمارد الأحمر بعد خساراته في مباراة الجولة الأولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق النجم الساحلي بهدف دون مقابل سجله اللاعب "ياسين الشيخاوي" في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي بـ"رادس" في تونس، ويسعي لتحقيق الفوز على بطل السودان وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

ماذا يفعل الأهلي بعد خسارة لقاء الإفتتاح في مجموعات إفريقيا؟

خسارة النادي الأهلي في "ضربة البداية" بدور المجموعات الإفريقي تعتبر مصدر تشاؤم للجماهير الحمراء، خاصة وأن الفريق الأهلاوي سبق وسقط في المباراة الافتتاحية بـ 4 مناسبات سابقة، ولم يستطيع تخطي هذا الدور 3 مرات، ونجح مرة وحيدة في تجاوز صدمة البداية والتأهل للدور التالي واستكمال مشواره بالبطولة حتي التتويج باللقب القاري في النهاية.

سقوط مفاجئ أمام هارتس الغاني:

تلقي فريق الأهلي هزيمة مفاجئة أمام هارتس أوف أوك الغاني في لقاء الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000 بنتيجة 2/1، واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بهذه النسخة ولم يتأهل للدور التالي خاصة وكان يصعد صاحب المركز الأول فقط.

تعثر جديد في "ضربة البداية" أمام جان دارك:

بعد عامين تكرر سيناريو سقوط الأهلي في جولة الافتتاح في دور المجموعات الإفريقي عام 2002، وخسر أمام جان دارك السنغالي 2 / 1، وفي هذه النسخة تذيل ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط، ولم يتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية.

صدمة تونسية.. وتتويج إفريقي:

في عام 2006 تلقي فريق الأهلي صدمة قوية في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة خارج ملعبه أمام الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، لكنه نجح في التأهل كـ"ثاني" من هذه المجموعة برفقة بطل تونس، وأكمل مشواره وتقابل في النهائي مع الصفاقسي مجددًا ونجح في التتويج باللقب الإفريقي بهدف محمد أبوتريكة الشهير في ملعب "رادس".

سقوط مُدوي أمام زيسكو الزامبي:

خسر فريق الأهلي أمام زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3/2 في لقاء الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي عام 2016، وحصد المارد الأحمر 6 نقاط فقط واحتل المركز الثالث بالمجموعة ولم يتمكن من التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني:

تنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم الجمعة الموافق 6 – 12 – 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر فضائية بي إن سبورتس HD1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

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