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'الأعلى للإعلام' يطالب TEN بالإعلان عن الأسباب الحقيقية لوقف البث

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
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قناة تن
قناة تن
ميسون أبو الحسن
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وجه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى رئيس قناة TEN للمطالبة بإحاطة المجلس بالأسباب الحقيقية لوقف بث القناة مع نهاية الشهر الجارى.

وجاء فى خطاب مكرم محمد أحمد، لرئيس قناة TEN، أنه حين كانت قناة TEN الموقرة إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التى تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يأسف لإغلاق هذا المنبر الإعلامى.

وأهاب المجلس بإدارة وملاك قناة TEN الحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وفقا للقانون والأعراف المتبعة.
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