Advertisements
شاهد.. أحدث ظهرو لأحمد السقا مع نجله ياسين (صورة)
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
بسنت أشرف
Advertisements
نشر الفنان احمد السقا صوره جديده له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .
وظهر الفنان احمد السقا مع نجله ياسين السقا وهما يجلسان علي منضده ويبدو ان هذه الصوره خلال تحضيره لمشهد من العمل القادم .
وحازت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعلقات الله يحميك انت وياسين .
يقوم الفنان احمد السقا بتحضير فيلمه الجديد "العنكبوت" بصحبة الفنانه مني زكي التي تشاركه في بطوله العمل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل .
وشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضى لعام 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل بطولة أحمد السقا،مي عمر، كريم عفيفي، هادي الجيار، هبة مجدى،ريم سامي، سلوى عثمان،صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مجدي بدر، إدوارد، ومن إخراج محمد سامي، تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، وحقق السقا من خلال دور عيسي الغانم نجاحًا كبيرًا .
وظهر الفنان احمد السقا مع نجله ياسين السقا وهما يجلسان علي منضده ويبدو ان هذه الصوره خلال تحضيره لمشهد من العمل القادم .
وحازت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعلقات الله يحميك انت وياسين .
يقوم الفنان احمد السقا بتحضير فيلمه الجديد "العنكبوت" بصحبة الفنانه مني زكي التي تشاركه في بطوله العمل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل .
وشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضى لعام 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل بطولة أحمد السقا،مي عمر، كريم عفيفي، هادي الجيار، هبة مجدى،ريم سامي، سلوى عثمان،صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مجدي بدر، إدوارد، ومن إخراج محمد سامي، تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، وحقق السقا من خلال دور عيسي الغانم نجاحًا كبيرًا .
Advertisements