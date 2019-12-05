شاهد.. أحدث ظهرو لأحمد السقا مع نجله ياسين (صورة)

نشر الفنان احمد السقا صوره جديده له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .









وظهر الفنان احمد السقا مع نجله ياسين السقا وهما يجلسان علي منضده ويبدو ان هذه الصوره خلال تحضيره لمشهد من العمل القادم .



وحازت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعلقات الله يحميك انت وياسين .





يقوم الفنان احمد السقا بتحضير فيلمه الجديد "العنكبوت" بصحبة الفنانه مني زكي التي تشاركه في بطوله العمل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل .