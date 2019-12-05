حصاد اليوم الثاني من فاعليات الصلاة من أجل الدعوات لكنائس وسط القاهرة (صور)

أقيمت اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري، فعاليات ثاني أيام الصلاة من أجل الدعوات، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة لمرحلة الشباب والخريجين.



بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأب بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأب جورج سامي منشط الدعوات، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، كما ألقي الأب جورج سامي كلمة العظة والتي تمحورت حول الدعوات موضحًا كيفية اكتشاف الدعوة والتي تكمن في سماع صوت الله، موكدا أن الإنسان لن يستطيع سماع صوت الله وسط الانشغال بشهوات العالم.



وعقب نهاية صلاة القداس عرض كل من الأب يوسف أسعد، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، والأب جورج سامي خبراتهم مع الدعوات، كما تضمن اليوم عرض لفيديو عن الدعوات من إعداد شمامسة الكلية الإكلريكية.



كما تم عرض نبذة تتضمن شرح ثمار الإيبارشية البطريركية لعام ٢٠١٩، ثم اختتم اليوم بالصلاة.



وجدير بالذكر أن اللقاء الثالث والأخير سيقام غدا الجمعة الموافق السادس من شهر ديسمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالخصوص ( قطاع شرق ).