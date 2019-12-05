أخبار ريال مدريد اليوم.. هدية توخيل التي ستقلب موازين الميركاتو في البيرنابيو وانسحاب بيريز من الصفقة الكبرى

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 5 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تلقي ريال مدريد صدمة جديدة بإصابة نجمه الويلزي جاريث بيل واحتمالية غيابه عن مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني السبت القبل.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه صدمة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان سيبذل قصارى جهوده من أجل إقناع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي بتجديد عقده من أجل التصدي لرغبة ريال مدريد القوية في ضمه عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع le10sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان يعلم جيدًا رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الاستسلام وتقديم عرض مغرٍ لمبابي من أجل إقناعه بالبقاء.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العقد الجديد الذي سيقدمه باريس سان جيرمان لمبابي سيجعله صاحب ثاني أكبر راتب في العالم بعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه من المتوقع أن يأخذ مبابي وقته في التفكير في عرض باريس سان جيرمان الجديد خصوصًا في ظل إصرار زيدان على ضمه لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.





- صدمة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

أكدت تقارير صحفية إسبانية صعوبة لحاق الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد بمباراة إسبانيول يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جاريث بيل لم يتدرب مع ريال مدريد منذ مباراة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة خوفًا من تفاقم إصابته التي باتت قريبة من إبعاده عن مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني بالإضافة أيضًا إلى إبعاده عن مباراة كلوب بروج الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جاريث بيل يعاني من إصابة في الفخذ ذات الرأسين في الساق اليسرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يأمل أن يتعافي جاريث بيل سريعًا من أجل العودة أمام فالنسيا في ميستايا يوم 15 ديسمبر الحالي على أقصى تقدير وبالتالي يمكنه اللحاق بمباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم 18 من نفس الشهر.





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- هل يضحي ريال مدريد بنجمه من أجل مبابي ؟

أوضحت صحيفة آس الإسبانية أن كيليان مبابي يعتبر من أهم الأسماء التي يطمح ريال مدريد في التعاقد معها، حيث أصبح حلم إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي هو التعاقد مع النجم الفرنسي ويشاركه الرأي بكل تأكيد زين الدين زيدان مدرب الملكي الذي لم يخفي حبه وإعجابه بنجم باريس سان جيرمان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان معروف عنه عدم التفريط في نجومه ويعتبر كلا من نيمار دا سيلفا وأدريان رابيو وفيراتي مثالاً حياً على هذا الأمر ولكن هناك مخرج لهذه الأزمة وهو فينيسيوس جونيور.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس جونيور قد يكون مفتاح انضمام مبابي للميرنجي، فليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان معجب بشدة بإمكانيات اللاعب ومتأكد من أنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في المستقبل القريب لذلك يرغب في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترغب في إدراج فينيسيوس جونيور في صفقة انتقال نيمار الصيف الماضي لريال مدريد ولكن إدارة المرينجي رفضت.





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- ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة يتنافسان لضم نجم وسط نادي نابولي الإيطالي ومنتخب إسبانيا فيكتور رويز.

وأشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، أن قطبي الليجا يواصلان مساعيهما لضم رويز، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كما أضافت الصحيفة الإيطالية، بوجود أفضلية نسبية لريال مدريد على برشلونة لضم الدولي الإسباني صاحب الـ 23 عاماً.

ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان لضخ أسماء جديدة في خط وسط الفريق، في ظل إرتفاع سن الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، لا سيما الأخير الذي يقضي آخر مواسمه في ريال مدريد.

من جهة أخرى، يعمل نادي برشلونة على تجديد عناصر خط وسطه، في ظل توارد الأخبار حول رحيل الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، وبعض الشباب مثل ريكي بويج وكارلوس أليينيا.

وكان رئيس نادي نابولي قد وجه صدمة للريال وبرشلونة، بتحديد سعر رويز بمبلغ 160 مليون يورو.





- توخيل يسهل مهمة ريال مدريد لخطف نجمه

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسهل من مهمة تعاقد ريال مدريد مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن توخيل يمارس بعض التصرفات بحق مبابي، من شأنها أن تشعره بالضيق من وضعيته في الفريق.

وقام توخيل بتغيير مبابي في الدقيقة 78 في مباراة الفريق أمس الأربعاء ضد نانت في الدوري الفرنسي، والتي فاز بها الباريسيون بهدفين دون رد، سجلهما مبابي ونيمار.

وظهر الضيق واضحاً على وجه مبابي أثناء التغيير، في إشارة واضحة منه لإعتراضه على قرار توخيل.

وأفادت التقارير أن توخيل يقلص عدد دقائق مشاركة مبابي، كرد من المدرب حول تأجيل مبابي مناقشات تمديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي في عام 2022.





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- ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع بوجبا

فجر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مفاجأة من العيار الثقيل بالإنسحاب من صفقة نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان الفرنسي هدفاً للمدرب زين الدين زيدان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بيد أن مطالب إدارة اليونايتد المادية، حالت دون إتمام الصفقة.

وطلبت إدارة اليونايتد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوجبا، وهو ما إعتبرته إدارة النادي الملكي مبالغاً فيه.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، زيدان مازال متحمساً لضم مواطنه، في الوقت الذي يبدو فيه بيريز غير مكترث بضم بوجبا.





- العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

انهالت العديد من العروض على واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليحدد النادي موقفه من رحيله الفترة القادمة.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن العروض تنهال حاليا على الإسباني إبراهيم دياز لاعب وسط نادي ريال مدريد لضمه في الشتاء القادم.

وذكرت الإذاعة أن الأندية التي تتنافس على ضم دياز خلال فترة انتقالات يناير القادمة هي نادي إشبيلية ونادي إسبانيول ونادي ألافيس.

كما أشارت الإذاعة إلى أن هذه الأندية ترغب في التعاقد مع إبراهيم دياز في الشتاء على سبيل الإعارة نظرا للمبلغ الضخم الذي سيطلبه نادي ريال مدريد في حالة بيع اللاعب.





- رد غامض من مورينيو على تعاقد توتنهام مع نجم ريال مدريد

أعطى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي رد غامض على تعاقد فريقه مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان جاريث بيل قد مدح مورينيو منذ عدة أيام عقب توليه مهمة تدريب نادي توتنهام مؤكدا أنه سيتمكن من أن يعود بالفريق الإنجليزي إلى طريق الفوز وحصد البطولات.

وعلق جوزيه مورينيو على مدح بيل له في تصريحات صحفية قائلا: "إنه شئ لطيف، يجب أن أشكره عليه، إذا قال جاريث ذلك بالفعل فايجب أن أشكره".

وبسؤاله عن ما إذا كان نادي توتنهام يرغب في التعاقد مع جاريث بيل أجاب مورينيو قائلا: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال".



