عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements
أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطع السلع الإستهلاكية وتصدر سهم "نايكي" قائمة الأسهم المرتفعة بعد صعودة بنحو 1.8 بالمائة.

وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27677.7 نقطة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3116.1 نقطة.

واستقر مؤشر "ناسداك" عند 8570.7 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 97.399.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤشر ناسداك داو جونز البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعة و 15 دقيقة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 12 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات ومؤشران يستأنفان تحطيم الأرقام القياسية

البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على تراجع

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بقيادة "أبل و"كاتربيلر"

البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات اليوم الإثنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status