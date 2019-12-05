البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطع السلع الإستهلاكية وتصدر سهم "نايكي" قائمة الأسهم المرتفعة بعد صعودة بنحو 1.8 بالمائة.





وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27677.7 نقطة.



وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3116.1 نقطة.





واستقر مؤشر "ناسداك" عند 8570.7 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 97.399.