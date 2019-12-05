كاتدرائية القيامة تستقبل رفات القديسة تريزا (صور)

استقبلت اليوم الخميس، كاتدرائية القيامة الروم الكاثوليك بالظاهر، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.



كان في استقبال الرفات وكلاء الكنيسة، حيث تضمن اليوم صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من الأب فريد عطا راعي كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك، والأب بيوس فرح الوكيل البطريركي بالقاهرة وراعي كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا.



ألقي الأب باتريك الكرملي كلمة العظة والتي تمحورت حول أهمية رفات القديسة تريزا وأثرها في حياتنا، كما تضمن فقرات مخصصة للصلوات، وزياح للرفات.



وفي المساء تليت صلاة الباركليسي الابتهالية لوالدة الإله، التي ترأسها سيادة المطران جورج بكر مطران الروم الملكيين الكاثوليك، وشاركه الإيكونومس فريد عطا راعى كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك وممثل صاحب المدارس، والأرشمندريت كيرلس مشنتف راعى كنيسة القديس يوسف بالزيتون، وعقب نهاية الصلاة، تم تلاوة بعض الترانيم مع المرنمة سيلفيا عودة.



وجدير بالذكر أن الرفات المقدس سيتواجد غدا أيضًا في كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر، يتخلله صلاة القداس الإلهي الاحتفالي يترأسه سيادة المطران جورج بكر، وذلك احتفالًا بالرفات، بالإضافة إلى سيامة أربعة شمامسة جدد بالكنيسة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.