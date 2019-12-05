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ستاد الاهلي الجديد يستقبل مباراة الزمالك ضد أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:40 م
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فريق الزمالك - صورة أرشيفية
فريق الزمالك - صورة أرشيفية
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ستاد الاهلي الجديد، قرر الكاف حسم مكان إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تحديد موعدها السبت المقبل.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن مباراة الزمالك ضد أول أغسطس لن تقام فى ملعب الدفاع الجوي كما هو شائع، ولكن ستقام بـ ملعب الاهلي الجديد "السلام سابقًا".

مضيفًا أن الكاف تلقي أخطار من اتحاد الكرة المصري باقامة مباراة الزمالك القادمة مع بطل أنجولا على استاد السلام الذي أصبح استاد الاهلي الجديد فى السبت المقبل، وأكد على أن الاتحاد الإفريقي يتعامل بالبيانات الرسمية فقط مع الأندية.

وطالب مسؤلي القلعة البيضاء رغبتهم فى نقل مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي إلى ملعب الدفاع الجوي بدلا من ستاد الاهلي الجديد.

يحاول نادي الزمالك بقيادة كارتيرون المدير الفني الجديد، تعويض الخسارة التي تلقاها أمام مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ وكان قد فقد أول 3 نقاط فى مشوارة فى دوري أبطال أفريقيا وتزيل مجموعته.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

1- يتصدر مازيمبي الكونغو المجموعة بـ - 3 نقاط

2- أول أغسطس الأنجولي - نقطة

3- زيسكو الزامبي - نقطة

4- الزمالك المصري - بلا نقاط

وقد أعلن مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن توقيع اتفاقية تفاهم للحصول على حق الانتفاع من استاد السلام لمده 25 عامًا وتغير أسمه لـ ستاد الاهلي الجديد.
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