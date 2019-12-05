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بنىي سويف يفقد "ميسي" خلال مواجهة ديروط

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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ميسي
ميسي
محمد الحسيني
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف استعداداته المكثفة لمواجهة ديروط الرياضى بالمباراة المؤجلة من الاسبوع السابع والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب ديروط الرياضى في دوري القسم الثاني.

وكان تم تأجيل مباراتى بنى سويف أمام ديروط بالجولة السابعة وبنى سويف والفيوم بالجولة الثامنة وذلك لمشاركة النادى السويفى بدور 32 ببطولة كأس مصر والتى شهدت خسارة بنى سويف أمام النادى الأهلى بنتيجة 1/3 .

وقال المهندس محمد الواضح ، المشرف على الكرة ببنى سويف : تم التدريب اليوم على ملعب ترتان استعدادا للمواجهة ووسيسافر الفريق غدا عصر الجمعه متوجها لديروط بقائمة تضم 20 لاعب.

واضاف قائلا : يغيب عن الفريق محمود عاطف ميسى للاصابة بينما التدريبات شهدت عودة الثنائى هارون اسماعيل ومحمد ميخا .

فيما قال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف : مباراة بنى سويف أمام ديروط صعبة ومهمة جدا خاصة أنها تأتى بعد مباراة كبيرة مع النادى الأهلى واللاعيبين بذلوا بها مجهود عصبى وعضلى مضاعف .
وأضا بقوله : ارضية ملعب ديروط تصعب من المباراة ولا توجد مكافأة خاصة ونعانى كثيرا من ضغط المباريات ، نلعب ٤ مباريات فى ١٣ يوم ومن الطبيعى إقامتهم خلال شهر .

وخلال 6 مباريات بدورى القسم الثانى نجح بنى سويف فى تحقيق فوز برباعية نظيفة أمام شبان قنا والفوز أمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين ثم الخسارة بهدف نظيف أمام الالمونيوم وتعادل سلبيا أمام بترول أسيوط ثم تحقيق فوز بالجولة السادسة أمام الإعلاميين بنتيجة 1/2 .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .
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ميسي بني سويف الدور 32 كاس مصر الدور 32 اخبار الرياضة

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