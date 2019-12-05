طارق حجي يروي موقف طريف في صغره

قال المفكر الليبرالي طارق حجي، إنه عندما كان في الصف الأول الثانوي، كان يقرأ كثيرًا ومصروفه لا يكفيه على الإطلاق، وبعد اكتشافه بأن والدته لديها دولاب مليء بعملات الفضة، قام بسرقتها بانتظام، وهي لم تكتشف هذا الأمر إلا بعد نفاذ الأموال بالكامل.



وتابع "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الخميس: "حبيت أقنع أمي أنني لصًا، ولكن ليس بالكامل، فأخبرتها بأن السرقة من أجل شراء الكتب للقراءة لا يعاقب عليها في الفقه الإسلامي".



وفي جانب آخر، قال إن السعودية حدث بها انفتاح الفترة الأخيرة، وأصبح بها فعاليات كثيرة، لافتًا إلى أن من مصلحة مصر ما يحدث في السعودية من انفتاح، وهذا سينعكس على مصر مستقبلًا.

