هكذا روجت مي عمر عن إحدى شركات المحمول (صورة)



نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها وهى تحمل أحد منتجات شركات المحمول.



وكتبت "عمر" على المنشور" متحمسة جدا لموبايلي الجديد وسعيدة لمرور ١٠ سنوات عن استخدامي لهذه الشركة".





يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل " ولد الغلابة "، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ومن بطولة "أحمد السقا ومحمد ممدوح و مي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي"، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.



مي عمر



من مواليد ٧ فبراير ١٩٨٨، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "حكاية حياة" مع الفنانة غادة عبد الرازق،والفنان طارق لطفي، ثم مسلسل"كلام على الورق"، وذاع صيتها بعد دورها المتميز فى مسلسل"الأسطورة"، مع الفنان محمد رمضان، وكان هذا المسلسل من إخراج زوجها محمد سامي.