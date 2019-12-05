محافظ الدقهلية يحيل 6 أطباء في مستشفى جمصة للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة ٦ أطباء في مستشفى جمصة للتحقيق، لعدم توقيعهم في خانة الانصراف بالرغم من توقيعهم في الحضور صباحا.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس مدينة جمصة حاتم قابيل على مستشفى جمصة المركزى ووفقا لتعليمات محافظ الدقهلية بشن حملات مستمرة على المستشفيات لرفع منظومة الصحة وتوفير أعلى خدمة للمواطن.



وتفقد رئيس جمصة عددًا من أقسام المستشفى للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم، ومنها "عيادة الرمد والجلدية والنساء والتوليد والحالات الحرجة وقسم الباطنة الرجالي وقسم الأطفال وقسم الجراحة وغرفة الأشعة التليفزيونية ومعمل كيمياء الدم وعيادة الأسنان والأشعة.



وشدد رئيس جمصة على ضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى مؤكدًا على متابعته الدقيقة، المستمرة والمرور اليومي المفاجئ على المستشفى لمتابعة سير العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.



كما شدد على ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ وذلك في حضور الدكتور حسان حسنى مدير المستشفى والدكتوره أميره الشافعى نائب مدير المستشفى.