أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار وسط التقارير المتضاربة حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1483.10 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1476.93 دولار للأوقية.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.399.