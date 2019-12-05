إياد نصار يرد على منتقدي حواديت الشانزليزية بسبب بطئ أحداثه

رد الفنان إياد نصار على الانتقادات الموجهة لمسلسل حواديت الشانزليزية، من قبل بعض الجمهور الذي اعترض على بطئ الأحداث في الحلقات التي تم عرضها.



وقال إياد نصار خلال لقاء له عبر برنامج عرب وود، إن الأحداث وسرعتها تعود إلى الذوق الخاص للجمهور، فهناك من يحب ذلك وهناك من يعترض.



إياد نصار يشعل السوشيال ميديا بدوره في حواديت الشانزليزية



من جانب آخر، أحدث مسلسل حواديت الشانزليزية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الوهلة الأولى لعرض أولى حلقاته، وأشاد الجمهور بأداء إياد نصار المميز خلال الحلقات.



نبذه عن مسلسل حواديت الشانزليزية



جدير بالذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزية تدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي عدد كبير من ألمع النجوم، ؤابرزهم إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.