ابنة طلعت زكريا: "كلام من القلب عن الروح اللى خدت معاها "القلب"

نشرت إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تجمعها مع شقيقها عمر طلعت زكريا.



وعلقت "إيمي" على المنشور قائلة"قريبا..لقاء خاص فى برنامج عرب ودد، أنا و عمر أخويا، وكلام من القلب عن الروح اللي خدت القلب وراحت، بابا".



يذكر أن الفنان الكوميدي طلعت زكريا توفى عن عمر يناهز ٥٨ عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث دخل المستشفى قبل ساعات من وفاته، ورحل عن عالمنا ٨ أكتوبر عام ٢٠١٩.



وطلعت زكريا من مواليد 29 مارس 1960، ولد فى الإسكندرية, وله العديد من الأعمال الفنية منها" حاحا و تفاحة" مع ياسمين عبد العزيز و حسن حسنى و "سيد العاطفى" مع تامر حسنى و" اوعى وشك" مع أحمد عيد و أحمد رزق, "طباخ الريس"وكانت أول بطولة مطلقة له، وغيرها من الأعمال الفنية.