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السكة الحديد: الجرارات الجديدة ستساهم في انتظام مواعيد القطارات (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على استقبال مصر أول 10 جرارات جديدة في ميناء الإسكندرية، قائلًا: "هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها".

وتابع نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد، وهذا سينعكس على انتظام 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة، ولن يوجد بها أعطال.

ولفت إلى أن 40 جرارًا جاهزين للشحن لمصر الآن، وستستلم مصر كل أول شهر 10 جرارات، لحين انتهاء صفقة الحصول على ـ110 جرار.
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قطارات جرارات توك شو السكة الحديد اخبار مصر

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