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'مصر للطيران" تجتاز التفتيش الأوروبي للسلامة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:38 م
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مصر للطيران
مصر للطيران
احمد رفعت صديق
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اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA والذي أثمر عن تجديد الhعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

يعد التفتيش هو السابع والعشرين على مدار أربعة عشر عاما متتالية، نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسي بالقاهرة، مؤكدا أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسي للعمل في السوق العالمي وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.

من جانبه أشار المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتي تعمل بمحركات Trent 1000 وطراز ايرباص A320neo بمحركات CFM Leap وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.
وأضاف أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في المقام الأول إلي التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد والتي تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات، واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.
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مصر للطيران

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