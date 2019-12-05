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رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة بالإسكندرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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الدكتور القس أندريه زكي
الدكتور القس أندريه زكي
حازم رفعت
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

حضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبو الخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية. ومن السادة البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي.

ومن قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.
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كنيسة اندرية ذكي الدكتور القس أندريه زكي أخبار مصر

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