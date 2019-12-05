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الأحد.."خطة النواب" تناقش صياغة مواد قانون الجمارك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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إسلام شعراوي
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تعقد لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اجتماع الأحد القادم، لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات.

وتناقش اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي SERV السويسرية، وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
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