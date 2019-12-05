البورصات الأوربية تغلق على تراجع بنهاية التعاملات اليوم





تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع طلبيات المصانع في ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي، و تراجعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكبر وتيرة في 2019.





وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 402.6 نقطة.





وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 7137.8 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13054.8 نقطة.





واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي ليسجل 5801.5 نقطة.





وصعد سعر اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1101 دولار.