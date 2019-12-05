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البورصات الأوربية تغلق على تراجع بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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بورصة ألمانيا
بورصة ألمانيا
وكالات
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تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع طلبيات المصانع في ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي، وتراجعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكبر وتيرة في 2019.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 402.6 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 7137.8 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس"  الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13054.8 نقطة.

واستقر مؤشر "كاك" الفرنسي ليسجل 5801.5 نقطة.

وصعد سعر اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1101 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر كاك مؤشر فوتسي مؤشر ستوكس البورصات الأوربية

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