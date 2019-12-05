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وزير البيئة السابق: استطعنا التحكم في أتربة مصانع الأسمنت بنسب تفوق 75%

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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الدكتور خالد فهمي
الدكتور خالد فهمي
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، كيف واجهت الحكومة أزمة أتربة مصانع الأسمنت، قائلًا إن الحكومة تعمل على محورين؛ المصانع القديمة، والمصانع الجديدة، لافتًا إلى أن تركيب معدات الحماية يكون مكلف اقتصاديًا في المصانع القديمة، وكفاءته تكون منخفضة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخاصة بها تكون قديمة.

وأضاف "فهمي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، أن وزارة البيئة كانت تصمم على إدخال الجزء البيئي في عمليات الإحلال والتجديد، أو خطوط الإنتاج الجديدة، لافتًا إلى أن المصانع الجديدة يكون موجود بها هذا الجزء.

وتابع: "استطعنا التحكم في أتربة مصانع الأسمنت بنسب تفوق 75%، واستطعنا تركيب فلاتر جديدة بكفاءات عالية، ولكن يجب استبدال خطوط المصانع القديم بخطوط جديدة".
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مصانع الأسمنت الدكتور خالد فهمي أخبار مصر

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