"بالشموع".. درة تحتفل ب10 مليون متابع على "الإنستجرام" (صورة)

نشرت الفنانة التونسية "درة" صاحبة أجمل إطلالات فساتين، علي صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، صورًا بمناسبة وصول حسابها الشخصي إلي ١٠مليون متابع.









وقد عبرت عن سعادتها من خلال صور، تظهر بها وهي ممسكة للشموع، فقد علقت علي صورها وقالت: " ‏شكرًا لعشرة مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا، شكرًا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا، أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به".





وقد عبر المتابعون عن حبهم لها، وظهر ذلك خلال التعليقات، حيث علقوا: " احنا في ظهرك ومعاكي لأخر العمر"، ومنهم من قال: " انتي جميلة وتستاهلي أكثر يا أجمل من سندريلا".