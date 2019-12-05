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"بالشموع".. درة تحتفل ب10 مليون متابع على "الإنستجرام" (صورة)
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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شيماء يونس
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نشرت الفنانة التونسية "درة" صاحبة أجمل إطلالات فساتين، علي صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، صورًا بمناسبة وصول حسابها الشخصي إلي ١٠مليون متابع.
وقد عبرت عن سعادتها من خلال صور، تظهر بها وهي ممسكة للشموع، فقد علقت علي صورها وقالت: " شكرًا لعشرة مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا، شكرًا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا، أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به".
وقد عبر المتابعون عن حبهم لها، وظهر ذلك خلال التعليقات، حيث علقوا: " احنا في ظهرك ومعاكي لأخر العمر"، ومنهم من قال: " انتي جميلة وتستاهلي أكثر يا أجمل من سندريلا".
ويذكر أن الفنانة التونسية مواليد عام ١٩٩٧، حصلت علي شهادة الدراسات في العلوم السياسية من تونس، شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، من أعمالها الأخيرة مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، فيما تجسد درة فى أحداث العمل شخصية "حبيبة" المليئة بالتناقضات والغموض، وهو بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، سلام جمال ،عمر الشناوى ونيقولا معوض.
وقد عبرت عن سعادتها من خلال صور، تظهر بها وهي ممسكة للشموع، فقد علقت علي صورها وقالت: " شكرًا لعشرة مليون متابع وصديق على مشاركتكم لي صوري وأعمالي وأفكاري ومشاعري أحيانا، شكرًا على مساندتكم في نجاحاتي وفي فرحي وأحزاني ووحدتي أيضا، أتمنى أن تدوم المحبة والود بيننا لآخر العمر وأن أترك في نفوسكم دائما صدى جميلًا يوازي الحب الذي تغمرونني به".
وقد عبر المتابعون عن حبهم لها، وظهر ذلك خلال التعليقات، حيث علقوا: " احنا في ظهرك ومعاكي لأخر العمر"، ومنهم من قال: " انتي جميلة وتستاهلي أكثر يا أجمل من سندريلا".
ويذكر أن الفنانة التونسية مواليد عام ١٩٩٧، حصلت علي شهادة الدراسات في العلوم السياسية من تونس، شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، من أعمالها الأخيرة مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة، فيما تجسد درة فى أحداث العمل شخصية "حبيبة" المليئة بالتناقضات والغموض، وهو بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، سلام جمال ،عمر الشناوى ونيقولا معوض.
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