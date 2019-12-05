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ريا أبي راشد عودة العصابة ..ولكن اللعبة تغيرت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها من لندن، ظهرت فيها بإطلالة هادئة وجميلة.

وعلقت "أبي راشد" على المنشور قائلة"عودة العصابة..لكن اللعبة قد تغيرت ..أو لديها ذلك !!".

يذكر أن "ريا أبي راشد"مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية، لبنانية الأصل و تحمل الجنسية البريطانية، بدأت مشوارها المهني كصحفية تعمل في المجلات والصحف في بيروت قبل انتقالها للعيش في المملكة المتحدة عام 1999.

كما أنها تحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما والماجستير في الصحافة من جامعة ويستمنيستر في لندن ، بالإضافة إلى إجادتها أربعة لغات هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإيطالية، وتعيش حالياً مع زوجها في لندن.

عُرفت ريا في الشرق الأوسط من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent المأخوذ عن النسخة الأمريكية American's Got Talent.

وتعد "ريا" أول صحفية عربية تقابل أهم الممثلين والمخرجين العالميين مثل "توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese ..وغيرهم".
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رايا أبي راشد

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