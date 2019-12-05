مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

استقر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.









واتفق محمد الشناوي مع مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيله نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض اوروبي في الصيف المقبل.









ويضغط الشناوي على الأهلي للسماح له بالرحيل في الصيف المقبل من أجل خوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا خاصة بعد طرح اسمه من شركة تسويق على طاولة الكثير من الأندية الأوروبية.









ورفض النادي الأهلي رحيل محمد الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير بسبب ارتباطه مع الفريق بالمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



