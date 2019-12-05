تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد رونالدو بشأن ميسي

أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكس الأمريكي السابق، تصريحًا ناريًا ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو يتحدى ميسي

وكان رونالدو قد قام بتحدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني منذ فترة طويلة بأن يأتي هو الأخر إلى الدولاي الإيطالي ويتنافسان سويا.

تعليق إبراهيموفيتش على تحدي رونالدو لميسي

وعلق زلاتان إبراهيموفيتش على تحدي رونالدو لميسي قائلا: "كريستيانو وقع مع فريق فاز 7 مرات على التوالي بلقب الدوري الايطالي، الذهاب إلى نادٍ مثل هذا ليس تحدياً، إذا أراد التحدي، فعليه التوقيع مع اليوفي عندما هبط للدرجة الثانية، ويعود به للقمة".

انضمام رونالدو إلى نادي يوفنتوس

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس منذ موسمين ماضيين قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

إقتراب عودة إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أكدت أن إبراهيموفيتش يقترب بشدة من العودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز من جديد عبر بوابة نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة عقب إعلان رحيله عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي منذ عدة أيام.

مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي حتى رحيله عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف.



