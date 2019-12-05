نهشتها الكلاب.. العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة بميت غمر

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة، بقرية كفر سرنجا.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية كفر سرنجا التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة جسر النيل تنهشها الكلاب، وقاموا بابعاد الكلاب عنها وتغطيتها بالقماش لحين حضور الشرطة.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر حوالي أسبوع ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر عقب معاينة النيابة لها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه.