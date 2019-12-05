Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهشتها الكلاب.. العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقلب قمامة بميت غمر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة، بقرية كفر سرنجا.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية كفر سرنجا التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة جسر النيل تنهشها الكلاب، وقاموا بابعاد الكلاب عنها وتغطيتها بالقماش لحين حضور الشرطة.

وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر حوالي أسبوع ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر عقب معاينة النيابة لها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جرائم العثور على جثة اخبار مصر

أخبار تهمك

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ 38 دقيقة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 10 ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد رونالدو بشأن ميسي

منذ 40 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على جثة طفل حديث الولادة بترعة في الدقهلية

"كلب ينهش رأس طفل في صندوق قمامة".. حادث مأساوي في التجمع

"كانت الكلاب متجمعة حوله".. أقوال شهود في واقعة "رضيع التجمع"

نهشته الكلاب.. النيابة تأمر بتشريح جثة "رضيع التجمع" وتطالب بسرعة التحريات

العثور على طفلة لقيطة في ميت غمر بالدقهلية

العثور على جثة طفل طافية في مياه ترعة السلام بالدقهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

07:58 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status