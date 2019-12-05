مصطفى بكري: "استنوا على الرئيس وهتشوفوا إنجازات عظيمة"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أي شخص يتحدث بأن الأمور في كافة مؤسسات الدولة جيدة، لا يتحدث بالحقيقية، معقبًا: "أي حد بيقول الأمور آخر حلاوة، دا كذاب، عندنا مشاكل، وعندنا ناس مريضة، لكن البلد تتقدم والمستقبل سيكون أفضل".



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشروعات التي حدثت الفترة الأخيرة معجزة بمعنى الكلمة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال آخر 3 شهور 2.3%، وهذا شيء جيد جدًا.



وأضاف: "استنوا على الرئيس السيسي وهتشوفوا انجازات عظيمة جدًا، مصر بتتبني، وهنقاتل كل اللي يحاول المساس بأمن مصر".

