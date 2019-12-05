مصطفى بكري عن تطوير التليفزيون المصري: "القناة الأولى هتبقى مفاجأة"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المعارضة ضرورية، وهي جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن هناك فرق بين المعارضة من أجل إصلاح الخلل، والمعارضة من أجل هدم مؤسسات الدولة.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر في حاجة إلى إعلام يدخل المعارك بالمعلومات والتحليل الموضوعي، معقبًا: "محتاجين كتيبة إعلامية تتحدث بموضعية، وتوضح الحقائق للمواطنين".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقف معه الشارع المصري، متابعًا: "محدش فينا سيتأثر بالضرب تحت الحزام من أي أحد كان، احنا اللي طلبنا من السيسي يجي عشان ينقذ البلد".



ولفت إلى أن هناك حديث عن تطوير التلفزيون المصري الفترة الحالية، معقبًا: "أنا سامع إن القناة الأولى هتكون مفاجأة، وهذا يعطينا المزيد من الأمل".

