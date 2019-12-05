Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري عن تطوير التليفزيون المصري: "القناة الأولى هتبقى مفاجأة"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المعارضة ضرورية، وهي جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن هناك فرق بين المعارضة من أجل إصلاح الخلل، والمعارضة من أجل هدم مؤسسات الدولة.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر في حاجة إلى إعلام يدخل المعارك بالمعلومات والتحليل الموضوعي، معقبًا: "محتاجين كتيبة إعلامية تتحدث بموضعية، وتوضح الحقائق للمواطنين".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقف معه الشارع المصري، متابعًا: "محدش فينا سيتأثر بالضرب تحت الحزام من أي أحد كان، احنا اللي طلبنا من السيسي يجي عشان ينقذ البلد".

ولفت إلى أن هناك حديث عن تطوير التلفزيون المصري الفترة الحالية، معقبًا: "أنا سامع إن القناة الأولى هتكون مفاجأة، وهذا يعطينا المزيد من الأمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو التليفزيون المصري الإعلامي مصطفى بكري أخبار مصر

أخبار تهمك

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد رونالدو بشأن ميسي

منذ 41 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 22 ساعة

النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

جمال شقرة: هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات السيسي

"بكري" عن مواقع التواصل الاجتماعي: "بتشيطن كل شىء"

مصطفى بكري لـ المصريين: "شوية صبر"

بعد نفي مجلس الوزراء دمج الصحف القومية.. بكري: "كانت هتبقى كارثة كبيرة"

مصطفى بكري: "محتاجين حد زي السيسي يخدنا في حضنه"

"بكري": السيسي قام بطفرة اقتصادية في وقت سريع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

07:58 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status