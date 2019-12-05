علا رشدي تحتفل بالمليون متابع على "إنستجرام"

نشرت الفنانةعلا رشدي، صوره جديده لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت علا رشدي ببلوزة بينك، وبليزر أبيض وبنطلون جينز وتركت شعرها منسدلًا، والتقطت هذه الصورة على كورنيش النيل.





وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة: "مفيش هدف من البوست ده غير أني أشكركوا لمتابعتي علي السوشيال ميديا وأقولكو اني وصلت للمليون علي "إنستجرام" .





وحازت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعليقات مبروك وعقبال ال ١٠ مليون .



