Advertisements
Advertisements
Advertisements

علا رشدي تحتفل بالمليون متابع على "إنستجرام"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:03 م
Advertisements
علا رشدي
علا رشدي
بسنت أشرف
Advertisements
نشرت الفنانةعلا رشدي، صوره جديده لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت علا رشدي ببلوزة بينك، وبليزر أبيض وبنطلون جينز وتركت شعرها منسدلًا، والتقطت هذه الصورة على كورنيش النيل. 

وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة: "مفيش هدف من البوست ده غير أني أشكركوا لمتابعتي علي السوشيال ميديا وأقولكو اني وصلت للمليون علي "إنستجرام" . 

وحازت الصوره علي اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التعليقات مبروك وعقبال ال ١٠ مليون .

ويذكر أن آخر أعمال علا رشدي، فيلم "قصة حب"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشراك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد .
علا رشدي تحتفل بالمليون متابع على "إنستجرام"
علا رشدي تحتفل بالمليون متابع على "إنستجرام"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علا رشدي

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ أقل من ساعتين

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 22 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 9 ساعات

70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ أقل من ساعتين

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ ساعة و 27 دقيقة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

سواريز يكتب عنوان الرحيل.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة

منذ 33 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. كندة علوش تحتفل بالمليون الخامس على "إنستجرام"

بهذه الطريقة داعبت لقاء الخميسي زوجها محمد عبدالمنصف (صور)

ببلوزة شفافة.. درة تخطف أنظار متابعيها عبر الانستجرام

هنا الزاهد تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة

علا رشدي لهؤلاء: "ابوس ايديكوا ارحموني الواحد مش ناقص"

بفستان "جلد مفتوح الصدر" هيدي كرم تتألق بمهرجان القاهرة السينمائي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

06:03 م

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج البيرنابيو.. وجوارديولا يستقبله!

06:04 م

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر BEIN SPORT كورة جول مباراة قطر والسعودية رابط ماتش السعودية

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status