اللجنة الوزارة لمنظمة "أوبك" توصي بزيادة خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020





أوصت اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020.





قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ، أن تخفيضات الإنتاج من قبل المنظمة وحلفائها ستصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي وأن جميع الدول يجب أن تمتثل بالتزاماتها كاملاً، وفقاً لوكالة "رويترز".





ومن المقرر أن يجتمع كبار المنتجين النفط في أوبك وحلفائها غداً الجمعة لإصدار القرار النهائي بشأن اتفاقية خفض الإنتاج.







