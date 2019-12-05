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الأسطورة يكتب عنوان الرحيل.. طلب مفاجئ من ميسي يقلب الطاولة في برشلونة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
علي نبوي
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طلب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم شاب لتعويضه في حالة رحيله عن النادي الكتالوني.

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية: "يجب التفكير في مُستقبل النادي, انا كمُشجع للبارسا وللطريقة التي عاملوني بها, أقول بأنه يجب عليهم استقدام لاعب شاب بالمركز 9 يحل محلي عند رحيلي".

وأضاف : "منافس لي في الفريق على نفس المركز هو نفس الضغط الذي أشتر به عندما ألعب مباراةً كل 3 أيام".

وأشار: "ما حدث في دوري الأبطال أخر موسمين كان خطأنا 100%, نحن نعي المشكلة وضرورة تغيير الوضعية".

وزاد :"ليس من السهل الفوز بالثُلاثية وليس من السهل أيضًا الفوز بدوري الأبطال، نحن متألمين جداً مما حدث اخر موسمين".

وعن تألق زميله في الفريق ليونيل ميسي قال :"شيئ تاريخيٌ ما يقوم به ليو ميسي في عالم كرة القدم, كصديق و زميل له، يُشعرني ذلك بالفخر".

وأوضح :"أسئ فهم تصريح ميسي بقرب الاعتزال, أولا يجب التفهم أنه للتو فاز بكرة ذهبية أخرى وبدا أنه متوتر".

وزاد :"ربما ما أراد ميسي قوله هو انه في مثل هذا السن, ربما قد تكون هذه من بين كراته الذهبية الأخيرة".

وأتم :"في أي لحظة, مثلما قد يحدث معي أو مع أي لاعب أخر بسن الـ 32, قد تأتي لحظة الاعتزال خلال سنوات قليلة وأننا سنرى ميسي لفترة طويلة قادمة".



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ميسي رياضة الرحيل عن برشلونة الاسطورة ميسي

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