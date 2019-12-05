الأسطورة يكتب عنوان الرحيل.. طلب مفاجئ من ميسي يقلب الطاولة في برشلونة

طلب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم شاب لتعويضه في حالة رحيله عن النادي الكتالوني.





وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية: "يجب التفكير في مُستقبل النادي, انا كمُشجع للبارسا وللطريقة التي عاملوني بها, أقول بأنه يجب عليهم استقدام لاعب شاب بالمركز 9 يحل محلي عند رحيلي".





وأضاف : "منافس لي في الفريق على نفس المركز هو نفس الضغط الذي أشتر به عندما ألعب مباراةً كل 3 أيام".





وأشار: "ما حدث في دوري الأبطال أخر موسمين كان خطأنا 100%, نحن نعي المشكلة وضرورة تغيير الوضعية".





وزاد :"ليس من السهل الفوز بالثُلاثية وليس من السهل أيضًا الفوز بدوري الأبطال، نحن متألمين جداً مما حدث اخر موسمين".





وعن تألق زميله في الفريق ليونيل ميسي قال :"شيئ تاريخيٌ ما يقوم به ليو ميسي في عالم كرة القدم, كصديق و زميل له، يُشعرني ذلك بالفخر".





وأوضح :"أسئ فهم تصريح ميسي بقرب الاعتزال, أولا يجب التفهم أنه للتو فاز بكرة ذهبية أخرى وبدا أنه متوتر".





وزاد :"ربما ما أراد ميسي قوله هو انه في مثل هذا السن, ربما قد تكون هذه من بين كراته الذهبية الأخيرة".





وأتم :"في أي لحظة, مثلما قد يحدث معي أو مع أي لاعب أخر بسن الـ 32, قد تأتي لحظة الاعتزال خلال سنوات قليلة وأننا سنرى ميسي لفترة طويلة قادمة".











