داعية يوضح عقاب ناشر الشائعات عند الله (فيديو)

قال رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامية، إن الإنسان الذي ينشر خبر أو معلومة أو صورة أو فيديو دون تدقيق أو تمحيص، أو يتثبت من صحة ما ينشر، هؤلاء أسماهم الله المرجفون في المدينة، وعقابهم عند الله اللعن.



وأشار "عبدالرازق"، خلال حواره ببرنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن الله تعالى قال في كتابه "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا"، موضحًا أن علماء التفسير قالوا أنه يقصد بالمرجفون بالمدينة الذين ينشرون الشائعات في البلاد بهدف زعزعة الاستقرار.



وشدد على ضرورة أن يتثبت الإنسان من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "كلنا هنقف بين يدي الله"، منوهًا بأنه يجب ألا يتدخل الشخص فيما لا يعنيه.