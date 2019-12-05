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الجنيه الاسترليني يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في عامين ونصف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى
وكالات
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واصل سعر الجنيه الإسترليني الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل لأعلي  مستوى له في عامين ونصف العام مقابل اليورو، مع وجود تقارير صحفية تتوقع فوز حزب المحافظين بالإنتخابات المقبل.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو  0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017. 

وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

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