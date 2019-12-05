براين هوك: أعمال النظام الإيراني ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان

وأوضح "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، بشأن إيران، أن النظام الإيراني قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.





وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ.





وأكد براين هوك، أنه على إيران وقف تدخلاتها في اليمن.





وعرض المبعوث الأمريكي مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن.



