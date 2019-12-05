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براين هوك: أعمال النظام الإيراني ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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براين هوك
براين هوك
الفجر
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قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن أعمال النظام الإيراني ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان، منوها بأن الولايات المتحدة تدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية.

وأوضح "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، بشأن إيران، أن النظام الإيراني قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ.

وأكد براين هوك، أنه على إيران وقف تدخلاتها في اليمن.

وعرض المبعوث الأمريكي مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وأشار إلى أن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلات متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

مخالفة حقوق الانسان براين هوك النظام الإيراني المحتجين المبعوث الأمريكي

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