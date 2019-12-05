وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الخارجية النيجيري بمكة المكرمة





استقبل الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، مساء اليوم الخميس، في مكتبه بمكة المكرمة، زبير دادا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وزير الحج والعمرة وعدد من المسؤولين.





ودار خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية نيجيريا.





ثم عُقد اجتماع رسمي؛ لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية نيجيريا بموسم حج 1441هـ.





ونتيجة ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي تنظم قدوم الحجاج من نيجيريا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.





وأكد الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في تصريح صحفي بعد توقيع الاتفاقية، على أن جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن حريصة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج؛ إنفاذًا لتوجيهات ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام وإثرائها.





وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية عن الشكر والتقدير لحكومة الملك سلمان، وولي عهده الأمين على ما تقدمه من تسهيلات؛ لتيسير قدوم المسلمين لأداء مناسك الحج.



