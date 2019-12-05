شباب الجامعات يسخرون من سقوط الإخوان في فخ بسمة وهبة: "الجماعة لبست في الحيط"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، تقرير مصور يرصد أراء شباب الجامعات في الفخ الذي وقع فيه أعضاء جماعة الإخوان بعد تصديقهم أن الإعلامية بسمة وهبة تهاجم الدولة المصرية، ودعوتهم لها للانضمام إليهم.



حيث قال أحد الشباب: "بسمة وهبة لبست الإخوان في الحيط، وهما حرفوا الموضوع وكبروه"، وأضاف أخر: "الإخوان عاملين زي اللي بيرمي عضمة وكلهم يجروا وراها"، رأي أخر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت تدرك أن الإخوان سيحرفوا الفيديو الخاص بها.



وأكدت طالبة بإحدى الكليات المصرية، أن مصر بها حريات، وبإمكان الجميع التعبير عن رأيه، وعقب آخر: "الإخوان كدابين، وبيضخموا من الحدث، وبيعملوا أفلام وحوارات"، وأبدى طالب أخر دهشته من إدعاء قنوات الإخوان أن مصر بها عدد كبير من المعتقلين، قائلا: "هما فين المعتقلين"؟.

