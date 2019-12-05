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إصلاح عطل برصيف في ميناء دمياط

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
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قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه أثناء قيام شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت، بتنفيذ أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، فتحت إحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة مما أدى لحدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف، وتم احتوائه على الفور وجاري أعمال الإصلاح بمعرفة الشركة المنفذة.

وأضاف الشيطي، أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكي بالميناء نهائيا، خاصة وأن الرصيف جاري تطويره ولا يتراكي عليه أي سفينة حاليًا.

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "من حقك تنظمي"، في عدد من مراكز محافظة دمياط، حيث أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوتين بهدف التوعية في مركزي فارسكور والزرقا بدمياط، على أن تنطلق بعدها فعاليات الحملة المستمرة حتى ٥ ديسمبر.

وتم تكليف الدكتورة أمل درة منسقة للحملة، والتي قالت في تصريح لها، أن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت أن الحملة توفر الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق متخصصى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذه الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقري، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الزيادة السكانية.
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