أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، مساء اليوم الخميس، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019.



مائل للدفء نهارا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، محذرة من ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال سيناء.



التحذير من الشبورة

وأضافت أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

