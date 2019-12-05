قائد القوات المشتركة بالمملكة يرعي اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني





رعى قائد القوات المشتركة السعودية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني، التي استمرت لمدة أسبوع في نادي ضباط القوات المسلحة؛ حيث تعد استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد.





وبدأ الحفل بآيات من كتب الله العزيز "القرآن الكريم"، ثم ألقى اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة، كلمة أكد فيها على أهمية الدورة ومدى إنعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.





وشارك ممثلين من هيئة الحقوق الإنسان الدولي وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدداً من ضباط وافراد القوات المسلحة في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني.





كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كلاً من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية ايريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح ايمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.





وألقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كلمة تحدث فيها عن "أهمية القانون الدولي الإنساني، والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية".



