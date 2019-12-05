ترامب: سأنتصر في معركة العزل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سينتصر في معركة العزل.









هذا وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها ستطلب من قادة المجلس المضي قدماً في صياغة مواد توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.







وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.



وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".





ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.‎ ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، والمرشح الأوفر حظاً لنيل ثقة الديمقراطيين، لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020. ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية. ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة انقلاب ضده، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل. وفي حال صادق مجلس النواب، كما هو متوقع، على إطلاق إجراءات العزل فسيحال الملف إلى مجلس الشيوخ.









