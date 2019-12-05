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خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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المحاضرة
المحاضرة
حسام زيدان
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نظم مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة للدكتور مصطفي المنيري استشاري الطب الرياضي ببيت السناري بالسيدة زينب، حيث ألقت المحاضرة الضوء علي جذور الطب الرياضي التي تمتد إلى عصور مصر القديمة، حيث برع المصري القديم في علاج الإصابات المعروفة اليوم بإصابات الملاعب.

وتناول المنيري في محاضرته تاريخ الطب الرياضي منذ العصر المصري القديم، حيث مارس المصريون كثيرًا من الرياضات خلال حياتهم اليومية أو أثناء احتفالاتهم وهو ما سجلته جدران المعابد، ومن الطبيعي أن تحدث إصابات وخصوصا عند ممارسة رياضات مثل المصارعة والملاكمة والصيد والفروسية والعدو.

كذلك عند ممارستهم لرياضات غير تلاحمية مثل االرقص الإبداعي أو الرقص الأكروباتي، وبرعوا في علاج إصابات خلع الكتف ورد الخلع بطريقة يتبعها الأطباء حتي الآن، كذلك إصابات الملاعب الشهيرة مثل التواء الكاحل وخلع مفصل الفك وتقلص العضلات، فقد عرفوها وعالجوها، وذلك بعمل استطالة العضلات أو بالتدليك، وكذلك لتقليل الألم باستخدام مخدر موضعي من بودرة الأحجار، وتحتوي علي كبريتات الكالسيوم وحامض الخليك لتكوين كاربونيك أسيد.

ومع بزوغ الألعاب الأولمبية القديمة ظهر أول طبيب متخصص في علاج المصارعين «جالينيوس»، وعلى الرغم من توقف الألعاب الأولمبية القديمة لعدة قرون من قبل الرومان، إلا أن الأطباء المسلمين قد برعوا في هذا الفرع من فروع الطب.

ومن ناحيته قال الدكتور "مصطفي الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذه الندوات؛ هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
خبير: المصريون القدماء برعوا فى علاج إصابات الملاعب
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الكلمات المفتاحية

مكتبة الاسكندرية قدماء المصريون زاهي حواس بيت السناري الطب الرياضي الاثار اصابات الملاعب

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