البورصة الأمريكية تواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي

واصلت البورصة الأمريكية التعافي للجلسة الثانية على التوالي في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تراجعت طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة لأدني مستوي في 7 أشهر، وتراجع عجز الميزان التجاري بأكثر من 7 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في 16 شهراً.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27688.1 نقطة.





وارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 3116.5 نقطة.





وربح مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 858.9 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.501.