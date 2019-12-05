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تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:55 م
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المعرض
المعرض
آيات عامر
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تتواصل فعاليات معرض أرتيجانيو دي ڤيرا بمدينة ميلانو الإيطالية، وسط مشاركة مصرية متميزة ونجح الجناح المصري في لفت انتباه رواد المعرض ونال إعجابهم بسبب التنوع الكبير في المعروضات والتي شملت مشغولات يدوية وسجاد وخيامية وفنون وحرف متنوعة فضلا عن معروضات البردي والمنتجات ذات الطايع الفرعوني.

ويضم الجناح المصري بالمعرض 50 عارضا من محافظات مصر المختلفة ويقام على مساحة 500 متر مربع.

جدير بالذكر أن معرض أرتيجانيو يعد أكبر معرض للحرف اليدوية في العالم وكان قد اختار مصر دولة الشرف هذا العام ويستمر المعرض حتي التاسع من ديسمبر.
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
تواصل فعاليات معرض ميلانو بمشاركة 50 عارضا مصريا
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الكلمات المفتاحية

ميلانو معرض أرتيجانيو مشغولات يدوية محافظات الجناح المصري

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