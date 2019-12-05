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التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة العراق والبحرين (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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بوابة الفجر
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة العراق والبحرين، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج 24.

وتقدم مهند علي لاعب المنتخب العراقي بهدف في شباك البحرين، حيث أحرز مهند هدفه في الدقيقة 6 بعد أن اقتنص كرة سقطت من أيدي حارس البحرين، وأودع الكرة في الشباك.

فيما تعادل منتخب البحرين بعدها بدقيقتين من رأسية قوية عن طريق عبدالله الهزاع، ثم تبعه إبراهيم بايش بالهدف الثاني للعراق.

وقبل إنتهاء الشوط الأول بثواني أدرك منتخب البحرين التعادل، ليفرد تعادلاً مثيراً، على نظيره العراق. 

وتأهل المنتخب العراقي متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد، وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.

وصعد منتخب البحرين عبر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد، ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.

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