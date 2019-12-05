مبادرة "مفتش جديد" تصل البحيرة لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة بأماكن العمل

اختتمت مبادرة "مفتش جديد" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، أعمالها بمديرية القوي العاملة بالبحيرة تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.



وقال أيمن ربيع وكيل الوزارة لإدارة السلامة والصحة المهنية، إن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم، للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.



وأشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، لافتة إلى أن رسالتها في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.



وعقدت الوزارة، اجتماعًا لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالبحيرة لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.



كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات، وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.



وأضاف ربيع، أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سيتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بين الجميع.



كمت قامت الكيميائية مدير عام الادارة العامة لتامين بيئية العمل بشرح طرق التفتيش الجديدة التى سوف يتم اتباعها خلال الفترات القادمة، وشرحت مدير عام السلامة والصحة المهنية ملاحظات التوجيه الفنى على مكاتب المديرية.



وتم مناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، ثم تم فتح نقاش عام للرد على أسئلة جميع المفتشين ودفع عجلة الإعجاز وأحكام الالتزام بالقانون.



حضر الاجتماع السيد إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالبحيرة، والدكتورة سهير نصر مدير ادارة تأمين بيئة العمل بالوزارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وعزة بلبع مدير السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومديري ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالمكاتب بالمديرية.



