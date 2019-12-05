السيطرة على حريق هائل بمحل بشارع أحمد عرابي بالسويس (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، عصر اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب بمحل تجاري بشارع أحمد عرابي بحي الأربعين.



وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بنشوب حريق هائل بمحل تجاري في شارع أحمد عرابى بنطاق دائرة قسم شرطة الاربعين وانتقلت إلى موقع الحريق قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتمكنت رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل وصول النيران للمحلات التجارية المجاورة والمنازل ولم تحدد الخسائر المادية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحريق.